Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort -

Hasselt is niet altijd het middelpunt van Limburg geweest. Deelgemeente Kuringen heeft een nog ouder verleden. Al in 800 voor Christus was er een nederzetting. De plaatselijke heemkundige kring stelt daarvoor nieuwe bewijzen tentoon en doet een beroep op studenten van hogeschool PXL om haar bevindingen aanschouwelijk te maken aan een groter publiek.