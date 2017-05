Volgende week weer even zomer

Brussel - Het blijft ook vrijdagnamiddag nog overwegend bewolkt, met enkel in het westen van het land kans op wat opklaringen. In de loop van de namiddag krijgen we mogelijk nog enkele buien vanuit Frankrijk, maar later wordt het overwegend droog. De maxima klimmen tot 16 graden in het centrum van het land. Vrijdagavond wordt de kans op buien kleiner en zijn er voorzichtige opklaringen in heel het land. Vrijdagnacht krijgen we mogelijk opnieuw enkele buitjes bij minima tussen 4 en 8 graden. Dat meldt het KMI.

Dit weekend wordt iets droger, bij zachtere maxima tot 18 graden in het centrum van het land. Zaterdag begint nog wisselvalig, maar in de loop van de namiddag wordt de kans op buien kleiner. De maxima liggen tussen 13 graden in de Ardennen en 18 graden in het centrum. ‘s Nachts wordt het gevoelig frisser bij minima van 3 graden op de Hoge Venen tot 8 graden in Laag- en Midden-België.

Zondag blijft het dan zo goed als droog en zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag krijgen we in het binnenland meer bewolking en is een lokale bui niet helemaal uitgesloten. Aan de kust blijft het overwegend zonnig. De maxima klimmen tot 21 graden in het centrum, aan zee wordt het door een noordelijke zeebries iets frisser.

Maandag wordt zonnig en warm, bij maxima tot 25 graden in de Kempen. In de loop van de avond en nacht is er kans op een regen- of onweersbui. Dinsdag krijgen we wisselvallig weer met vooral in het binnenland kans op enkele buien. In het westen en vooral dan aan de kust is het overwegend zonnig. Door een strakke westenwind wordt het dan ook minder warm, met maxima van 15 graden aan zee tot 20 graden in het centrum van het land.

Woensdag blijft het vermoedelijk overwegend bewolkt maar droog bij maxima tot 20 graden, donderdag regent het waarschijnlijk opnieuw.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-intoxicatie.

(belga)