“Wies verweerde zich, want zijn DNA zit onder haar vingernagels”

Tongeren - De openbaar aanklager Alexandra Van Kelst probeerde vrijdag de Tongerse assisenjury te overtuigen om Hikmet Emre schuldig te verklaren aan de roofmoord op de 64-jarige weduwe Wies Donders in Eisden-Dorp (Maasmechelen). “Het was voor Emre geen optie om Wies in leven te laten, want zij wist wie Emre was. Wies heeft zich verweerd, want zijn DNA zat onder haar vingernagels. Er waren ook de krassen op de arm van Emre. Hij legde er een ongeloofwaardige verklaring over af dat hij zich geschuurd had tegen een muur bij zijn arrestatie. Op 16 september 2014, toen de schoonzoon van de huisbaas hem zag, zei hij dat het op het werk in Duitsland was gebeurd”, aldus het openbare ministerie.

Hikmet verklaarde dat hij door Wies Donders was gevraagd om bepaalde klusjes uit te voeren in haar woning. “Niemand uit de entourage van Wies wist hiervan. Ook mensen uit zijn omgeving wisten er niets van. De enige keer dat hij bij Wies was geweest, was toen hij een buurman ging helpen met het plaatsen van een dorpel aan de deur.”

“Emre verklaarde dat hij op 16 september 2014 bij Wies ging vragen of hij klussen mocht uitvoeren. Hij verwachtte een voorschot te krijgen, maar er was geen akkoord met Wies. Hij is ongevraagd bij haar binnengeraakt, een 64-jarige alleenstaande weduwe. Met een mes sneed hij in haar hand om de pincode van de bankkaarten te ontfutselen. Dat is foltering”, zei Van Kelst.

Hikmet legde hierover een ongeloofwaardige verklaring af dat Wies, die handelingsonbekwaam was door de schoppen op haar hals, alsnog zou geprobeerd hebben een mes af te pakken dat toevallig uit Hikmet zijn jas was gevallen.”

“Bij Wies Donders kon er alleen nog maar 20 tot 30 minuten een hartslag zijn geweest. Uit de bevindingen van de wetsdokter bleek dat haar keelskelet volledig verbrijzeld was door plettend geweld in de halsstreek. Wies kon onmogelijk nog iets doen, laat staan een mes vastgrijpen”, ‘ aldus Van Kelst.

Nadat hij Wies dood had achtergelaten, lukte het hem bij een eerste bankautomaat de juiste pincode in te geven. Hij had echter pech dat hij 600 euro wilde afhalen, terwijl er maar 331 euro op de rekening stond. Van de vier gestolen bankkaarten, gooide hij er drie weg, want hij kende de pincode er niet van. Uiteindelijk kon Hikmet 250 euro afhalen. Hij had dringend geld nodig want hij moest zijn huisbaas 1.200 euro. ‘Mijnheer Emre, als je liegt, dan raak je op den duur verstrikt in uw eigen leugens’, “ zei de openbaar aanklager op het einde van haar requisitoir.

Daarna kreeg advocaat Steve Geerdens het woord om voor Emre te pleiten.

(belga)