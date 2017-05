Inzegening gerenoveerde kapel uit 1947 aan domein Bovy

Bolderberg

Heusden-Zolder - De kapel aan de ingang van Domein Bovy te Bolderberg is de ideale plaats om tot rust te komen.

Op het einde van de kapelletjestocht heeft pastoor Giuseppe van de Federatie Zolder, ter gelegenheid van de Mariamaand, het gerenoveerde kapelletje ingezegend. Dit OLV - beeldje is de uitbeelding van een moeder met een zogend kindje. Het is pas in Nederland gekocht en terug naar België gebracht en is nu te bezichtigen aan de ingang van Domein Bovy te Bolderberg. Volgens het verhaal ter plaatse zou dit exemplaar afkomstig zijn van een kunstenaar Peleman. Weet je meer over dit beeldje? Laat ons dat weten via ptbolderberg.viversel@gmail.com.

Info en © Lode Beylemans.