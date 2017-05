Doorbraak in onderzoek naar “vroege spelbreker” bij hersenaandoeningen

Brussel - Onderzoekers van het Centrum voor Hersenonderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)-KU Leuven zijn erin geslaagd nieuwe inzichten te verwerven in de werking van Tau, een eiwit dat bekendstaat als de “vroege spelbreker” bij hersenaandoeningen als Parkinson, Alzheimer en Huntington. Het team onder leiding van professor Patrik Verstreken ontdekte hoe Tau de communicatie verstoort bij patiënten. “Nu kunnen we op zoek gaan naar manieren om dit te voorkomen”, aldus Verstreken.

Het Tau-eiwit speelt een belangrijke rol in aandoeningen van de hersenen. In normale hersenen is het eiwit verbonden aan het ‘skelet’ van zenuwcellen, waar het zorgt voor de stabiliteit van de cel. In zenuwcellen van patiënten komt het eiwit echter los en klit het samen tot “neuronale kluwens” die de werking van de cellen grondig verstoren.

Het onderzoeksteam van professor Verstreken ontdekte nu dat Tau eigenlijk nog voor het samenklit de werking van en de communicatie tussen zenuwcellen verstoort. Daarmee is “de eerste stap alvast gezet”, meent Verstreken.

Volgens de professor is het team er intussen in geslaagd om bij ratten en fruitvliegen te verhinderen dat Tau zich vastzet op de blaasjes aan de uiteinden van zenuwcellen, die dienstdoen als communicatiemiddel, waardoor de communicatieblokkade en het afsterven van de cellen kon worden voorkomen. “Verder onderzoek moet uitwijzen of deze strategie ook voor patiënten nuttig kan zijn”, besluit Verstreken.

(belga)