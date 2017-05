Gluren bij BV's: Koen Wauters en zijn vrouw hebben iets te vieren

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Presentatrice An Lemmens is heel gelukkig met haar vrijgezellenbestaan en maakt dat duidelijk met een foto van een zoet slapende baby.

???????? Een bericht gedeeld door An Lemmens (@anlemmensofficial) op 19 Mei 2017 om 12:56 PDT



Presentator James Cooke dook dan weer in bed met zijn lief op de boot van Gert Verhulst en liet aan de kijkers weten dat ze geen bedgeheimen hebben voor elkaar. Simpelweg omdat ze geen geheimen hebben in het algemeen.

Een bericht gedeeld door James Cooke (@jamescooke1984) op 18 Mei 2017 om 11:06 PDT



"Mooi weer vandaag", moet Bart Kaëll gedacht hebben toen hij deze foto nam van zichzelf en Luc Appermont in Spanje. "Weer een dag om in te kaderen", schreef hij erbij.

Weeral een dag om in te kaderen ! #spanje #olé #genieten #wewillenblijven Een bericht gedeeld door Bart Kaëll (@bart_kaell) op 18 Mei 2017 om 1:11 PDT



Valerie De Booser en Koen Wauters zitten vandaag met een jarige in huis: hun zoontje Nono is 11 jaar geworden. "Je zal altijd mijn baby boy zijn", schrijft de winkeluitbaatster erbij.

You will always be my baby boy.... Happy birthday cool kid! #11years #mybabyboy #lovehimsomuch #blessedmomma #ouryoungest #coolkid Een bericht gedeeld door Histoires De Femmes (@valeriedebooser) op 19 Mei 2017 om 12:10 PDT



Olga Leyers bewijst het met een foto: ze is een natuurmeisje.

?? Een bericht gedeeld door Olga Leyers (@olgaleyers) op 17 Mei 2017 om 11:22 PDT



Presentatrice Tatyana Beloy bracht deze week door op Ibiza en had het enorm naar haar zin.

Hete kussen uit Ibiza! #ikblijfnogwat #tatytravels Een bericht gedeeld door Tatyanabeloy (@tatyanabeloy) op 16 Mei 2017 om 6:06 PDT



Kurt Rogiers zijn hart klopt snel, heel snel zelfs voor Monica Belluci. De actrice is dit jaar ceremoniemeester van het filmfestival in Cannes. "Die for you", schrijft hij erbij.

De ceremoniemeester voor #cannes2017 #monicabelluci #?? #woman #dieforyou Een bericht gedeeld door Kurt Rogiers (@kurtrogiers) op 18 Mei 2017 om 4:41 PDT



Katja Retsin en haar man, Eline De Munck en de jongens van Wasbar gingen naar Londen om de nieuwe Footloose-musical te bekijken. En ze zag zich genoodzaakt om een andere, beroemde filmklassieker te citeren. "I'm singing in the rain", schreef ze bij een foto onder hun paraplu's.

Singing in the rain! ?? #thisislondon #itsrainingagain #noproblem #greatcompany ???? Een bericht gedeeld door Katja Retsin (@katjaretsin) op 18 Mei 2017 om 9:53 PDT



Lesley-Ann Poppe straalt van geluk, want haar lokken zijn weer mooi blond dankzij BV-kapper Jochen Vanhoudt.