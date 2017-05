Verdediging vraagt behandeling achter gesloten deuren op terrorismeproces Hasselt

Hasselt / Zonhoven -

De advocaten van de twee jongeren uit Zonhoven die terechtstaan in de eerste terrorismerechtszaak in Limburg, vragen de behandeling van de zaak achter gesloten deuren. Als reden geven ze aan dat de openbare orde mogelijk in het gedrang kan komen als er delen van het dossier door de aanwezige journalisten naar buiten worden gebracht. Ook willen de advocaten vermijden dat het proces in de media wordt gevoerd en dat de privébelangen van hun cliënten geschonden worden.