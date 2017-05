Titel Chelsea zorgt voor primeur op sociale media

De successen van Chelsea-coach Antonio Conte blijven niet beperkt tot het voetbal zelf. De Italiaan krijgt vanaf vandaag een eigen emoji op Twitter, een primeur in de voetbalwereld.

De emoji beeldt een juichende Conte af, met zijn armen in de lucht. Fans van Chelsea kunnen gebruikmaken van de emoji via de hashtag #ChelseaChampions. Volgens een woordvoerder is Twitter “heel enthousiast over de lancering van de emoji. Chelsea gebruikt Twitter al lang op een heel innovatieve manier, en Conte is een van de hoogst aangeschreven coaches in het voetbal. Het lag dus voor de hand om deze speciale emoji te introduceren voor het kampioensfeest van Chelsea dit weekend.”

De Conte-emoji Foto: Evening Standard

Antonio Conte volgde in april vorig jaar José Mourinho op als coach van Chelsea. Hij werd dit seizoen al kampioen met The Blues en kan de FA cup winnen als ze op 27 mei voorbij Arsenal raken.