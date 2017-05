Waanzinnig moment tijdens wedstrijd op Studio Brussel: “Dit meen je niet!”

Ongezien tafereel op radiozender Studio Brussel vrijdagochtend. Twee kandidaten moesten voor een wedstrijd onderling uitmaken wie er naar het Demon Dayz Festival de muziekband Gorillaz, maar de uitkomst van de finale bracht een ontzettend grote verrassing met zich mee.

Finalisten Emmanuel en Lara speelden om een ticket voor het Demon Dayz Festival op 10 juni in het Engelse Kent. Toen de slotvraag werd gesteld en Emmanuel de mist inging en Lara met de prijs aan de haal ging, polste presentatrice Linde Merckpoel bij de verliezer voor een reactie.

Emmanuel kon echter goed met zijn verlies om. “Ik kan er nog mee lachen, want een half jaar geleden kreeg ik zelf ook al een fantastisch cadeau van mijn vriendin. Ik kreeg toen een reis naar Engeland. Ik ben blij dat ik mijn vriendin nu ook een geschenk kan teruggeven...”

De presentatoren luisteren geboeid naar het verhaal van de kandidaat, maar dan begint het nog maar pas. “Want geloof het of niet...”, gaat Emmanuel verder. “We zijn allebei binnengeraakt. Lara is mijn vriendin.” Tot grote consternatie van presentatoren Linde Merckpoel en Bram Willems. “Dat meen je niet! Dit hebben we echt nog nooit meegemaakt, we staan hier met open mond naar te kijken. Wat een superkoppel!”, klinkt het enthousiast bij Merckpoel.