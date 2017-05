Hasselt - Poets uw beste ravemoves op en duik in de verkleedkast, want Rave Our Souls is opgestaan uit de dood. Enfin, toch minstens voor één keer: de knalgele smileypausen sluiten dit jaar de vrijdagavond van Rock Herk af, na die andere comeback van het jaar, Millionaire.

Het was het lot dat erover heeft beslist, meer bepaald de muntkant van een eurostuk. “We kregen al langer de vraag of we niet nog eens als Rave Our Souls wilden draaien, maar we hebben de boot lange tijd ...