Eerste terreurproces in Limburg van start

Zonhoven - Onder verstrengde veiligheidsmaatregelen start vrijdag, in de Hasseltse correctionele rechtbank het eerste terreurproces in Limburg. Op de beklaagdenbank zitten een Zonhovense broer en zus van respectievelijk 21 en 19 jaar die banden zouden hebben met de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De jongeman stond mogelijk in rechtstreeks contact met de terreurgroep terwijl het meisje teksten vertaalde voor Dabiq, het glossy magazine van IS. De twee staan terecht voor deelname aan een terroristische groepering en het verspreiden van propaganda, waar straffen tot tien jaar cel op staan.

De verdachten hebben de Belgische nationaliteit. Ze verblijven sinds 1999 in ons land nadat hun Servische ouders, die zich gematigde moslims noemen, de oorlog in hun land ontvluchtten. Momenteel zitten de Zonhovense broer en zus – die nog een zusje van 9 hebben – in de gevangenis van Antwerpen, waar ze op regelmatige basis contact hebben met een deradicaliseringsconsulent.

Geradicaliseerd

Hoewel het hele gezin zich perfect integreerde en zich erg gelukkig voelde in ons land, begonnen de werkloze broer en zus, die vloeiend Nederlands spreken, te radicaliseren. Zij begon op haar zeventiende een hoofddoek te dragen, hij liet een baard staan. De twee sloten zich daarop meer en meer op in hun kamer.

Vanaf begin 2015 tot december 2016 zouden ze in contact hebben gestaan met IS. De broer onderhield de contacten terwijl de zus vertalingen maakte voor het online magazine dat IS gebruikt voor propaganda en aanwervingen voor het jihadisme. Via de bij IS populaire applicatie Telegram zou het meisje de vertalingen hebben doorgestuurd. Mogelijk kwamen de speurders hen zo op het spoor, waarna de politie hen een tijd in het oog hield.

Primark

Op 3 december vorig jaar zijn de twee opgepakt. De politie ging over tot actie nadat de bebaarde broer zich verdacht gedroeg aan de Primark in Hasselt. Op het evenement Winterland in Hasselt is hij staande gehouden en in zijn rugzak bleek bezwarend materiaal te zitten. Bij een huiszoeking in het ouderlijk huis in Zonhoven zijn onder meer computers en gsm’s in beslag genomen. Hierop stonden verschillende filmpjes over onthoofdingen en het verheerlijken van bloedvergieten.

De verwachting is dat het proces een halve voormiddag in beslag zal nemen.