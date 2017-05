Michael Van Gerwen verlengt titel in Premier League darts na inhaalrace

Wereldkampioen Michael van Gerwen (PDC-1) heeft donderdag in de O2 Arena in Londen zijn titel in de Premier League Darts verlengd. De 28-jarige Nederlander kwam donderdag in de finale tegen Peter Wright (PDC-3) 2-7 achter te staan, maar knokte zich terug en trok de partij met 11-10 naar zich toe. Dat nadat zijn Schotse tegenstander bij 9-10 liefst zes kansen liet liggen om de partij uit te gooien.

“Mighty Mike” schreef de lucratieve topcompetitie met de beste darters ter wereld in 2013 en vorig jaar ook op zijn naam. In 2014 en 2015 was hij runner-up.

Van Gerwen bereikte donderdag de eindstrijd door met 10-7 te winnen van de Schot Gary Anderson (PDC-2), in een herhaling van de laatste WK-finale. Wright versloeg in zijn halve finale recordkampioen Phil Taylor (PDC-9), die aan zijn laatste jaar bezig is, met 10-9.

De excentrieke Wright beet in het zand. Foto: EPA

De finale liep uit op een zenuwenspel met wisselende kansen. Wright liep aanvankelijk in hoog tempo weg bij de tweevoudige wereldkampioen, maar die toonde zijn klasse door die achterstand ook weer snel weg te poetsen. Van Gerwen leek geklopt toen het bij 9-9 ineens begon te haperen, maar Wright kon het niet afmaken. Na zes missers van de bont uitgedoste Schot, sloeg Van Gerwen alsnog toe.

“Ik kan niet geloven dat ik zoveel dubbels miste”, stamelde “Snakebite”. Van Gerwen kon zijn ogen ook niet geloven. “Geen idee wat hij toen aan het doen was, maar voor mij maakt het niet. Ik ben weer de winnaar.” Het leverde de Nederlander een cheque van 250.000 pond (291.500 euro) op.

De topcompetitie begon in februari met tien darters, onder wie ook Kim Huybrechts (PDC-12). De Antwerpenaar moest echter al na de eerste fase afhaken.