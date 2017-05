Ivoriaans bondscoach Marc Wilmots neemt Salomon Kalou op in zijn eerste selectie

Marc Wilmots heeft donderdag zijn eerste selectie als bondscoach van Ivoorkust bekendgemaakt. De 48-jarige Waals-Brabander selecteerde 27 spelers voor de oefeninterland tegen Nederland (4 juni) en de Africa Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Guinee (9 juni). Salomon Kalou is de opvallendste naam in het gezelschap. De 31-jarige spits van Hertha Berlijn had namelijk in januari zijn afscheid van het nationale elftal aangekondigd, nadat Ivoorkust er op de Africa Cup al in de eerst ronde uitging.