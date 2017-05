Pukkelpop past aanvraag voor nieuwe vergunning aan

Hasselt -

De organisatie van Pukkelpop en de vzw Kiewit hebben hun milieuvergunningsaanvraag aangepast zodat het festivalterrein geen 3 maanden, maar slechts 7 weken bezet wordt, zoals dat eigenlijk nu al het geval is. In plaats van een bijkomend driedaags evenement komt er maximaal één dag extra muziek. “Daar zijn we als buren blij mee”, zegt buurman Guido Pipers. De buren dienden meer dan 570 bezwaarschriften in tegen de eerste plannen.