"Twintig minuten getraind op vrijworpen"

Hubo Limburg United kan zich vanavond thuis plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Tegenstander Brussels staat met de rug tegen muur. "Heel veel zal afhangen van het niveau van intensiteit van de match", stelt LU-coach Brian Lynch. "In Brussel werd er heel hard gestreden, maar je mag er donder op zeggen dat zij er nog harder gaan tegenaan gaan. Als ze verliezen is het immers over voor hun. De intensiteit waarmee Brussels straks speelt, gaat voor een groot stuk de wedstrijd bepalen."

Die intensiteit was het grote verschil tussen de match van vorige week thuis tegen Brussels en die van woensdag in Neder-over-Heembeek. De statistieken waren gelijklopend, maar intensiteit is niet uit te drukken in cijfertjes. "Precies. We toonden veel meer wil om te winnen. Bovendien werden bepaalde details van het gameplan beter uitgevoerd. De combinatie van die twee zaken, maakten het verschil. Zo een avond moeten we opnieuw hebben. Spelen met een hoge intensiteit en het voor de rest slim aanpakken", aldus Lynch.

"We waren volledig gefocust op alle punten waar de coach in de kleedkamer op had gehamerd. Vorige week lieten we bijvoorbeeld te veel aanvallende rebounds pakken. Woensdag hebben we dat kunnen beletten. We moesten ook het tempo controleren. Brussels mocht niet lopen, want dan zijn ze moeilijk te stoppen. Zeker in de tweede helft zijn we daar in geslaagd", verklapt back-up spelverdeler Brieuc Lemaire enkele van de taktische richtlijnen.

Maar Limburg United had de wedstrijd kunnen verliezen aan de vrijworplijn met een afwerking van slecht 9 op 19 pogingen. Dat was vorige week (10/19) ook al een pijnpunt. "Daarom dat we vandaag twintig minuten van de training daaraan besteed hebben. Op een speelse manier, maar toch met wat druk op elk shot. Er zijn wedstrijden waarin we onze vrijworpen afwerkten aan 78 of 79 procent. Daarmee waren we in de liga bij de besten. Iedereen weet hoe belangrijk vrijworpen zijn. Zeker in de play-offs waarin het zo moeilijk is om te scoren."

Thuisvoordeel uitbuiten

Bij Limburg United werd er gisteren heel veel aandacht besteed aan recuperatie. Niels Verheyen en zijn collega's instaleerden drie kinétafels in de zaal en iedereen passeerde er. Ook Hans Vanwijn voor wie het ingeval van verlies, wel eens zijn laatste thuiswedstrijd kan zijn. "Maar ik hoop toch dat we winnen zodat in de halve finales staan en het achter ons kunnen laten. We moeten gebruikmaken van ons thuisvoordeel. We willen absoluut zondag niet teruggaan naar Brussel want dan zou het wel eens een heel andere wedstrijd kunnen worden", aldus de kapitein Hans Vanwijn.