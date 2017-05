Princen: “ik moet voor Verschueren eindigen”

“Ik rij voor de overwinning, want als ik kampioen wil worden móét ik gewoon voor Verschueren eindigen”, beseft Kris Princen (Skoda Fabia) aan de vooravond van de Sezoensrally. De Gingelomnaar won in Haspengouw, maar crashte dan in Spa en paste voor de Rally van Wallonië. Tussendoor werd hij in Tielt geklopt door Verschueren (Skoda Fabia). Resultaat: slechts 36 punten voor Princen, tegen 64 voor Verschueren. Die ging vorig jaar in de laatste proef van de baan in Bocholt.

“Mogen ons niet verkijken”

Verschueren: “Vroeger vond ik Bocholt niet zo interessant, maar de voorbije jaren is het parcours veel mooier geworden en sinds mijn tweede plaats in 2015 heb ik mijn draai gevonden. Maar we mogen ons niet verkijken op die leidersplaats. Rekening houdend met het geschrapte resultaat heeft Princen in feite evenveel punten als ik. Het enige verschil is dat hij geen joker meer heeft. Ik moet hem zeker nog eens kloppen.”