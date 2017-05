Anderlecht pakt zijn 34ste landstitel

Anderlecht is voor het eerst sinds 2014 nog eens landskampioen na een 1-3 zege op het veld van Charleroi. ‘Gouden Stier’ Lukasz Teodorczyk drukte zijn stempel op de wedstrijd door een vroege achterstand ongedaan te maken met twee doelpunten. Paars-wit kan nu niet meer bijgehaald worden door eerste achtervolger Club Brugge, de 34ste titel van paars-wit is een feit!

Anderlecht was mits een zege zeker van de eerste titel in drie jaar, en kon daarvoor opnieuw rekenen op Adrien Trebel om het middenveld te domineren. Coach Weiler dropte ook Lukasz Teodorczyk na zijn strafstudie in Brugge weer in de basis. Acheampong en Kiese Thelin verdwenen zo naar de bank. Bij Charleroi had coach Mazzu een verrassing in petto: Hamdi Harbaoui (eigendom van Anderlecht en maker van dat cruciale doelpunt in Brussel enkele weken geleden) en Clément Tainmont (tegen wiens schorsing de Carolo’s toch in beroep waren gegaan) moesten allebei op de bank beginnen. Bedia en N’Ganga mochten zo wel spelen.

De thuisfans zorgden voor een heet atmosfeertje op Mambourg Foto: BELGA

Wachten op opwinding

Zij zagen ook een bijzonder heet Mambourg, waar de supportersfederatie een prachtige drievoudige tifo had voorzien. Anderlecht was echter niet onder de indruk, en begon best aardig aan het titelduel. Het drukte Charleroi weg, al kon het daarbij geen grote kansen versieren. Opwinding kregen we pas na een kwartier, toen Steeven Willems slecht neerkwam na een tackle en een zware knieblessure opliep. Bovendien duurde het vijf minuten alvorens met Javier Martos een invaller bereid werd gevonden om het veld op te komen. Anderlecht profiteerde in die periode echter niet van de man-meersituatie.

Halverwege de eerste helft kregen we de eerste voldragen actie van de bezoekers: Chipciu vond na een lange ren centraal kapitein Hanni, die om zijn as draaide en uithaalde maar zijn schot nét over het doel van Penneteau zag vliegen. De motor Anderlecht zal nu wel aanslaan, zou je denken, maar niets was minder waar: Uros Spajic liet zich de kaas van het brood eten door Bedia, doelman Boeckx kwam veel te snel zijn doel uit en zag de Charleroi-spits vanuit een bijzonder scherpe hoek de bal netjes in doel deponeren: 1-0!

Chris Bedia viert de onverwachte voorsprong Foto: BELGA

Hulp uit onverwachte hoek

Maar als de nood hoog is, is de redding nabij... Ditmaal uit onverwachte hoek, want paars-wit kreeg plots hulp van Club Brugge: blauw-zwart kwam op achterstand in Oostende, en dat nieuws sijpelde ook al snel door in de tribunes en op de invallersbanken in Charleroi. Paars-wit ondanks de achterstand dus virtueel kampioen, en dat hielp de zenuwen enigszins onder controle houden.

Veel vuurwerk bij het begin van de tweede helft Foto: BELGA

Frank Boeckx hielp zelf bij het verwijderen van het vuurwerk Foto: Isosport

De Charleroi-supporters probeerden de bakens nog te verzetten door met vuurwerk een apocalyptisch tafereel te creeëren bij aanvang van de tweede helft, maar meer dan wat oponthoud leverde dat niet op. Integendeel: de Anderlecht-spelers leken gerustgesteld door het nieuws uit Oostende, en gingen op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Dat moest dan wel zonder Youri Tielemans, want de jonge middenvelder zat compleet niet in de match en werd na een klein uurtje al naar de kant gehaald door Weiler.

Daar is Teo weer!

Zou Lukasz Teodorczyk die beslissing van zijn coach ook als een waarschuwing hebben geïnterpreteerd? Feit is dat de Poolse spits meteen daarna de ban brak na 13 wedstrijden zonder doelpunt: een voorzet van Obradovic kwam in de 16 bij Teo terecht, die tijd had om te controleren en de 1-1 binnen te leggen.

“Gouden Stier” Teodorczyk weet weer wat scoren is Foto: BELGA

Niet dat die gelijkmaker mathematisch veel uitmaakte. Anderlecht leek weliswaar even met meer vertrouwen te spelen, maar na een nummertje van invaller Acheampong viel het aanvalsspel van paars-wit weer stil. Bedia kon zijn tweede van de avond maken toen hij een lage voorzet maar moest binnentikken met zijn slechte rechtervoet, maar de Ivoriaan slaagde er toch nog in het leer naast doel te zetten.

Iedereen komt als je Teo roept

En toen achtte Teodorczyk zijn moment gekomen: de Poolse spits werd prachtig op weg gezet door Sofiane Hanni en trapte zijn tweede van de avond binnen. Uitgerekend in dezelfde minuut bezegelde Oostende het lot van Club Brugge met een tweede doelpunt, de titel kon Anderlecht nu niet meer ontglippen.

Teodorczyk drukte zijn stempel op het 34ste kampioenschap van Anderlecht Foto: BELGA

Sofiane Hanni zorgde nog even voor een onaangenaam oponthoud door zwaar door te gaan op Damien Marcq, en mocht blij zijn met slechts geel. Maar Anderlecht zette toch een leuke kers op de taart: Teodorczyk kreeg nog een verdiende applauswissel, en invaller Massimo Bruno maakte er nog 1-3 van.