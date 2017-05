Doodsoorzaak Soundgarden-zanger is bekend

Chris Cornell, de zanger van de Amerikaanse band Soundgarden, is overleden op 52-jarige leeftijd. Dat meldt zijn manager. Hij pleegde zelfmoord.

“Zijn dood komt plots en onverwacht”, zegt manager Brian Bumbery in een statement. “Zijn vrouw en familie zijn in shock, klinkt het nog.

Cornell werd gevonden in de badkamer van zijn hotelkamer in Detroit, terwijl een vriend de deur moest forceren om de kamer binnen te raken. Op vraag van Cornells vrouw. TMZ meldde dat de 52-jarige zanger een lint rond zijn nek had. Er was ook geen bloed te vinden, wat de theorie van een zelfmoord versterkte.

Zijn vrouw Susan Silver sprak dit echter tegen. Ze had de bewuste avond nog twee keer contact met haar man en was van mening dat hij niet depressief klonk. Later werd echter duidelijk dat Cornell wel degelijk zelfmoord heeft gepleegd.

Tijdens de avond van zijn dood plaatste Cornell een ‘donkere’ post deed op Facebook. “I’m the shape of the hole inside your heart”, plaatste de zanger bij een video van een optreden met de song By Crooked Steps. Bovendien zong hij tijdens het concert in Detroit het nummer In My Time Of Dying van Led Zeppelin als afsluiter.

Leadzanger

Cornell maakte furore als leadzanger van het door hem in 1984 in Seattle opgerichte Soundgarden. Die geldt als één van de toonaangevende grungebands. Het grote publiek kent de groep vooral van het nummer “Black Hole Sun” (1994).

In 2001 smeedde Cornell met muzikanten van Rage Against the Machine de groep Audioslave. Die hield in 2007 op te bestaan toen Cornell eruit stapte. Hij bracht ook vijf solo-albums uit.

Wie met vragen over zelfdoding zit, kan terecht op de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.