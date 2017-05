Dat er op het fluiten van voetbalmatchen geen leeftijd staat, bewijst Jean Houben. De 82-jarige (!) Lanakenaar is niet alleen de nestor van alle Limburgse refs, hij is zelfs de oudste scheidsrechter van het land. “Waarom ik dit nog doe? Simpel: voetbal betekent alles in mijn leven”, reageert Houben.