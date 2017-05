Udo en Joe verrassen Herkse met herwerkt nummer van overleden vader

Herk-de-Stad / Genk - Heidi Driesmans (39) uit Herk-de-Stad was amper vier jaar oud toen haar vader Robert bij een verkeersongeval om het leven kwam. Veel te jong voor een meisje om haar papa te verliezen, maar het countrynummer dat de Limburger destijds op lp had uitgebracht, bood jarenlang troost wanneer ze haar papa miste en nood had aan zijn stem. Op vraag van vriend Kenny en met de hulp van radiozender Joe stak zanger Udo het lied in een nieuw jasje, waarmee hij de Herkse gisteravond live verraste in Shopping 1.

Het was in het grootste geheim dat Udo donderdagavond naar Shopping 1 in Genk was afgezakt, waar Heidi aan het onthaal werkt. “Het resultaat van mijn mailtje naar de redactie van Joe”, vertelt ...