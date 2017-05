Vader autistische jongen dient klacht in tegen verzekeraar: “Mijn zoon is niet ziek, ze discrimineren hem”

Houthalen-Helchteren -

Houthalenaar Yves Mazzara en zijn gezin betalen al minstens twintig jaar bijdragen voor een uitvaartverzekering. Maar toen hun autistische zoon 18 werd, stuurde Dela een brief dat de jongen enkel nog een uitvaartzorgplan kon krijgen als hij een eenmalige koopsom zou betalen van 3034,58 euro. Mazzara dient klacht in bij Unia. “Mijn zoon is niet ziek, maar gehandicapt. Dit is pure discriminatie.”