Hevige buien en onweer op komst in delen van het land: “In 4 uur tijd genoeg regen voor 10 dagen”

Het westen en het centrum van het land krijgen donderdagavond opnieuw hevige buien over zich heen. Er kan plaatselijk 25 tot 30 millimeter regen vallen. “Dat is in vier tot vijf uur tijd zowat een derde tot de helft van wat er normaal op een hele maand valt”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters.

Donderdagavond en -nacht trekt een vrij actieve regenzone vanuit Frankrijk, over het westen van België, richting de Noordzee. Plaatselijk kunnen die buien gepaard gaan met veel neerslag en onweer. In het oosten kunnen enkele opklaringen voorkomen, maar ook enkele buitjes zijn nog mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger. De minima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 13 graden in de Kempen.

Foto: KMI

Vrijdag wordt opnieuw een overwegend bewolkte dag. Het blijft vaak droog, op enkele lokale buitjes na. In de loop van de namiddag kunnen in het westen van het land enkele opklaringen voorkomen. Een regenzone boven Luxemburg en Duitsland kan ervoor zorgen dat er in het oosten van het land af en toe regen valt. We verwachten maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 16 graden in Laag- en Midden-België.

Zaterdag begint - op wat lokaal ochtendgrijs in het zuiden van het land na - met brede opklaringen. In de loop van de dag worden stapelwolken gevormd en kan er lokaal een bui vallen. ’s Avonds krijgen we opnieuw meer opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden bij een matige zuidwestenwind.

Zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, maar blijft het overwegend droog. De temperaturen stijgen tot 20 graden in het centrum van het land ij een overwegend zwakke wind uit veranderlijke richtingen.