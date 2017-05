Op Times Square in New York zijn donderdag zeker een dode en 22 gewonden gevallen nadat een rode Honda is ingereden op voetgangers. De bestuurder is opgepakt en wordt verhoord. Ook in de wijk Staten Island, aan de andere zijde van de Hudson rivier in New York kwam het tot een zware aanrijding met een voertuig en daarbij vielen eveneens meerdere gewonden. Toch gaat de politie er voorlopig nog steeds vanuit dat het om twee spijtige ongevallen gaat en dat er geen sprake is van terreur

De eerste auto reed even voor het middaguur plaatselijke tijd (18 uur Belgische tijd, nvdr.) in hartje New York in de verkeerde richting en verwondde verschillende voetgangers op het voetpad aan het beroemde Times Square. Aan een kruispunt kwam het voertuig tot stilstand.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en de politie heeft de omgeving afgezet. Gewonden werden afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen. Volgens een ooggetuige zou een van de slachtoffers overleden zijn.

Foto: AFP

De bestuurder van het voertuig sloeg na de feiten op de vlucht, maar werd even later opgepakt. Hij wordt op dit ogenblik ondervraagd door de politie. Het zou gaan om een 26-jarige jongeman die eerder al in aanraking kwam met het gerecht wegens rijden onder invloed. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur ook nu onder invloed van alcohol en/of drugs was.

Het is nog niet duidelijk of de chauffeur met opzet is ingereden op de voetgangers. Een van de gewonden verklaarde aan het persagentschap dat hij hen wel degelijk met opzet heeft aangereden, maar politiebronnen laten weten dat het vermoedelijk om een ongeval gaat.

Bill de Blasio, de burgemeester van New York, en gouverneur Andrew Cuomo zijn ter plaatse. Volgens ABC News werd ook de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen in het centrum van New York.

Aanrijding op Staten Island

Niet veel later speelde er zich in Staten Island, aan de andere kant van Hudson rivier in New York een gelijkaardig incident af. Ook daar reed een wagen in op voetgangers. Daar zouden elf gewonden zijn gevallen. De politie gaat er ook in Staten Island vanuit dat het om een ongeval gaat en dat er geen terreur in het spel is.

