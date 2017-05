In het Nederlands-Limburgse Roermond is donderdagmiddag een man opgepakt die ontucht pleegde met een pony. Dat meldt de lokale politie op Facebook.

De opgewonden man was zijn lusten aan het botvieren op het dier, toen hij betrapt werd door de eigenaar, die de politie inschakelde. De ontuchtpleger is opgepakt en zit nog vast. De politie benadrukt dat seks met dieren niet is toegestaan.