Japanse prinses geeft haar troon op om met haar grote liefde te trouwen

De Japanse prinses Mako, kleindochter van de Japanse keizer, heeft zich verloofd. Maar daarvoor betaalt ze wel een stevige prijs. De vrouw verliest namelijk het recht op de troon. Haar verloofde bezit immers geen adellijke titel.

Het nieuws van de verloving werd dinsdagavond bekendgemaakt op de openbare omroep en beheerst sindsdien de media in Japan. Een officiële aankondiging wordt pas binnen enkele weken verwacht.

De 25-jarige Mako is de oudste dochter van prins Akishino, de tweede zoon van de keizer. Ze heeft zich verloofd met Kei Komuro, een ex-studiegenoot aan de universiteit. De man heeft zich woensdag al kort aan de pers voorgesteld, maar wilde nog geen vragen over de verloving beantwoorden.

Foto: AP

Enkel vrouwen

Als Mako met hem in het huwelijk treedt, verliest ze de titel van prinses. De wet hierover geldt enkel voor vrouwen, niet voor mannen. Zowel keizer Akihito als twee van zijn zonen huwden met een niet-adellijke dame die nu deel uitmaakt van de keizerlijke familie.

Maar dat Mako kiest voor de liefde in plaats van voor haar keizerlijke titel, zorgt wel voor ongerustheid in Japan. De kans op mannelijke erfgenamen verkleint immers. Van de zeven keizerlijke familieleden jonger dan dertig jaar, zijn er zes vrouw. De enige man is de tienjarige Hisahito, broer van Mako.

Probleem

Vorig jaar liet keizer Akihito verstaan dat hij troonsafstand wil doen, ten voordele van zijn zoon, kroonprins Naruhito. Er wordt een wet voorbereid om dat mogelijk te maken. De volgende in lijn is Naruhito’s broer Akishino en diens zoon Hisahito. Als die later geen zoon heeft, dreigt er een probleem te ontstaan.