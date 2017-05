15 maanden cel voor in Hasselt dealende Nederlander

Hasselt - Een 22-jarige aangehouden Rotterdammer is donderdag door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan de helft met uitstel.

Op 23 februari liep hij tegen de lamp bij een controle op het handhaven van het rookverbod in een Shisha-bar in Hasselt. Hij was er met nog enkele personen aan een waterpijp aan het lurken en bleek in het bezit te zijn van 31 gram heroïne, 36 gram cocaïne en had 625 euro cash op zak.

Ook had de jonge twintiger, die in opdracht van een Nederlandse organisatie werkte, drie gsm’s op zak met daarin drugsgerelateerde berichten.

Naast de celstraf komt het hem te staan op een boete van 4.000 euro, de proceskosten van bijna 260 euro en is hij ook de 625 euro cash kwijt.