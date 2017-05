Topspits blijft na sextape persona non grata bij Franse nationale ploeg

Didier Deschamps, bondscoach van de Franse nationale ploeg, volhardt in zijn beslissing om Karim Benzema na het beruchte “sextapeschandaal” uit de selectie van Les Bleus te weren. Donderdag ontbreekt de naam van de Real Madrid-aanvaller andermaal in de groep voor de drie interlands van volgende maand.

Sinds oktober 2015 wordt Benzema niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. De spits zou als tussenpersoon een rol hebben gespeeld in een afpersingszaak rond zijn collega-international Mathieu Valbuena, die flink moest betalen om te voorkomen dat een sextape openbaar zou worden.

Benzema, die zijn aandeel in de affaire steeds geminimaliseerd heeft, vroeg nog deze week in l’Equipe om met Deschamps rond de tafel te kunnen zitten. De Franse bondscoach weigert echter en blijft de 29-jarige aanvaller uit zijn team houden.

“Ik ben de enige die de knopen doorhakt, en ik neem beslissingen met het sportieve in het achterhoofd”, vertelde Deschamps donderdag bij de voorstelling van zijn selectie. “Voor het EK hebben we gebouwd aan een Franse ploeg, die daarna tijdens het toernooi gegroeid is en de finale heeft gehaald. Vervolgens bleven we competitief tijdens de kwalificaties. Ik heb een evenwichtige groep, die in harmonie is”, aldus Deschamps.

Foto: AFP

Frankrijk speelt op 2 juni in Rennes vriendschappelijk tegen Paraguay. Op 9 juni wacht een WK-kwalificatieduel in Stockholm tegen Zweden. Aansluitend oefenen de Fransen op 13 juni in het Stade de France in Parijs tegen Engeland.

Frankrijk leidt in voorrondegroep A met 13 op 15 voor Zweden (10), Bulgarije (9) en Nederland (7).

- selectie -

Keepers: Alphonse Areola (Paris SG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham)

Verdedigers: Lucas Digne (FC Barcelona), Christophe Jallet (Lyon), Presnel Kimpembe (Paris SG), Laurent Koscielny (Arsenal), Benjamin Mendy (Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Middenvelders: N’Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Lyon)

Aanvallers: Ousmane Dembélé (Dortmund), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)