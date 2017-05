Ananastaart

De Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag is met haar 179.000 fans bekender dan Jeroen Meus op Insta-gram. Op de sociale netwerksite deelt ze onder de naam mutfaktayim_b klassieke en eigentijdse Turkse gerechten. Beyhan toont iedere vrijdag haar favoriete Turkse klassiekers ook in deze krant.

Ingrediënten: 2 eieren, 80 gr suiker (4el),100gr bloem (5el), 4 el ananassap, 3 el olie, vanillesuiker, half pak bakpoeder (1kl), 1 blik ananas, 2 el suiker, 1koffielepel boter om in te vetten, 1 zakje pudding (maak een stevige pudding).

Bereiding:

- Bekleed een springvorm met bakpapier en vet dat goed in met boter.

- Bestrooi de taartbodem met de suiker.

- Verdeel de ananas over de taartbodem.

- Maak een stevige pudding klaar zoals dit op de verpakking staat (ik heb 1 zakje pudding gemaakt met 500ml melk ipv 750ml melk! )

- Giet de warme pudding over de ananas

- Laat minstens een half uur afkoelen.

- Maak ondertussen het cakedeeg klaar.

- Klop de eieren heel goed samen met de suiker, vanillesuiker en het ananassap, tot ze veranderd zijn in een schuimig wit mengsel, waarin de suikerkorrels zijn opgelost. Zeef de bloem en het bakpoeder bij het beslag. Meng alles met een garde zodat je geen klontertjes overhoudt. .Spatel het beslag over de pudding en schuif het in de warme oven van 180°C. Bak gedurende ongeveer 25-30min (Letop! Kan altijd verschillen van de oven! )

- Laat de taart om ze ondersteboven te keren heel goed afkoelen in de koelkast!

- Keer de taart ondersteboven op een taartschaal. Verwijder voorzichtig de taartvorm en het bakpapier. Smakelijk!

Bekijk de instructievideo op hbvl.be/beyhan!