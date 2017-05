Dit model kan zowel de mannenlijn als vrouwencollectie showen

Monty Thomas (26) is de allereerste drag queen die ooit de catwalk in het Australische Queensland veroverd heeft. De jongeman die na zijn moeilijke jeugd furore maakte als de bekoorlijke Jess Whoo hoopt dat zijn debuut nu de deur zal openen voor andere drag queens die een carrière in de modeindustrie nastreven.

Als kind werd Monty Thomas eindeloos gepest omwille van zijn vrouwelijke uiterlijk, maar net die pesterijen zorgden ervoor dat hij zichzelf steeds meer zou toeleggen op zijn liefde voor dans en kunst. "Door te dansen kon ik eindelijk mezelf zijn", vertelt Monty aan de krant Daily Mail Australia. "Ik groeide op in een klein stadje, waar ik niet geaccepteerd werd, omdat ik iets anders wilde doen dan alle anderen. Mijn individualiteit werd er allesbehalve gestimuleerd."

Ondertussen treedt Monty al negen jaar op als de bekoorlijke Jess Whoo. Hij is sindsdien een veelgevraagde gast op (trouw)feesten en in discotheken, maar in oktober van vorig jaar maakte hij zijn debuut op de catwalk. Zo werd hij de allereerste drag queen die ooit zijn opwachting mocht maken in een modeshow in Queensland. Monty Thomas mocht overigens niet enkel als Jess Whoo de vrouwencollectie showen, hij kreeg ook een rol toebedeeld als model voor de mannencollectie.

"De reactie van het publiek was overweldigend", zegt Monty. "Zodra ik op de catwalk verscheen, werd er geapplaudiseerd en geroepen. Het was fantastisch om het enthousiasme van het publiek te voelen, om eindelijk aanvaard te worden, om gevierd te worden voor mijn werk." Na de show besliste Monty dan ook dat hij het allereerste Australische drag queen model wil worden.

Zo hoopt hij dat hij mensen kan beïnvloeden om datgene na te streven in het leven dat ze echt willen, ongeacht wat de maatschappelijke norm mag wezen. "Vrouwen hoeven zich geen vrouwelijke levensstijl aan te meten en mannen hoeven geen broeken te dragen. Als ze dat willen, mogen ze gerust een rok dragen. Niemand heeft het recht om hen daarvoor te bekritiseren. Het maakt niet uit wat een persoon draagt of doet, zolang hij maar een goede mens is."