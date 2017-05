Publifin: Vennootschap onafhankelijke bestuurders betaalt salaris Moreau en co

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - De onafhankelijke leden van het directiecomité bij de groep Publifin-Nethys worden betaald door een vennootschap die in handen is van de drie onafhankelijke bestuurders bij Nethys. Dat hebben de leden van de Waalse onderzoekscommissie naar het Publifin-schandaal donderdag ontdekt tijdens de hoorzitting met de boekhouder van de groep.

Het bedrijf AGM is gevestigd in Alleur, ten westen van Luik. Het is in handen van Diego Aquilina, Philippe Delaunois en Pierre Meyers. Elke maand maakt Olivier Spirlet van de afdeling boekhouding van de twaalf entiteiten van de groep, zowat 300.000 euro over aan AGM, op vraag van financieel directeur Pol Heyse. Het geld dient om zowel de vergoeding van de onafhankelijke leden als bepaalde facturen te betalen. Dat ligt in de lijn van een beslissing van het directiecomité, legde Spirlet uit aan de commissieleden.

Volgens Spirlet zijn de details van die operaties niet terug te vinden in zijn rekeningen, maar in die van Heyse, in de rekeningen van de structuur. De parlementsleden vroegen zich af of er geen “parallelle boekhouding” aan het licht is gekomen. “We betalen van een Nethys-rekening aan een Nethys-rekening”, reageerde Spirlet. “Het bedrijf wordt hiervan niet armer of rijker”. Volgens Spirlet is de door het directiecomité gevraagde vertrouwelijkheid begrijpelijk, uit respect voor het privéleven, maar ook gezien “de informatie in de pers die daar niet thuishoort”.

De getuigenis luidt de start in van een tweede ronde hoorzittingen in het Waals parlement. Onlangs stelde de onderzoekscommissie een eerste tussentijds rapport voor dat bepaald vernietigend was voor de praktijken bij de intercommunale. Die kwam in opspraak toen bleek dat bestuurders riante vergoedingen kregen waar geen prestaties die naam waardig tegenover stonden.

(belga)