“Verhoging maximumsnelheid staat gelijk aan verhoging zware ongevallen”

Brussel - Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) is gekant tegen de mogelijkheid om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen tot 130 kilometer per uur. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) is daar voorstander van, weliswaar onder strikte voorwaarden en na grondig onderzoek. “Een verhoging van de maximumsnelheid vergroot het risico op zware ongevallen”, zegt Van den Bergh. “Bovendien zijn er in ons land nauwelijks wegen met weinig op- en afritten, waar zo’n verhoging haalbaar zou zijn.”

De voorzet van minister Bellot komt er na een studie van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) over de invloed van variabele snelheden op autosnelwegen. De resultaten bevestigen volgens de verkeersspecialist van CD&V wat eigenlijk al bekend was, namelijk dat variabele snelheden een positieve invloed op de verkeersdoorstroming kunnen hebben. Hij merkt op dat de lagere uitstoot, de doorstroming en de veiligheid de grote uitdagingen zijn voor ons verkeersbeleid. “Dat matcht met de effecten die het BIVV naar voren schuift”, aldus Van den Bergh.

Maar de mogelijkheid om de snelheidslimiet te verhogen tot 130 kilometer per uur, ziet Van den Bergh niet zitten. “Een verhoging is totaal geen optie in ons land”, luidt het. De CD&V’er benadrukt dat het BIVV daar zelf geen voorstander van is. Het instituut veegt een verhoging niet volledig van tafel, maar wijst er op dat er te veel nadelen aan verbonden zijn.

Voor alle duidelijk: minister Bellot schuift een verhoging niet als algemene maatregel naar voren, maar enkel op zeer specifieke plaatsen en op zeer specifieke tijdstippen, en bovendien volgend op een accidentologie-onderzoek.

Er zijn enkel emotionele argumenten voor een verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen - op sommige plaatsen of tijdstippen - maar geen rationele. Dat zegt automobielorganisatie VAB. De collega’s van Touring zien het eventueel wel zitten, maar enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen. ‘s Nachts bijvoorbeeld.

De discussie over de snelheidslimieten laait weer op door een studie van het BIVV, waaruit blijkt dat het verkeer op de autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. De lagere snelheidslimiet zou niet alleen tijdswinst opleveren voor de autobestuurders, maar zou ook een gunstig effect hebben op het milieu.

Een verhoging van de snelheidslimiet wordt niet compleet van tafel geveegd, al benadrukt het instituut dat er “te veel nadelen” aan verbonden zijn op het vlak van verkeersveiligheid en milieu. Toch zegt bevoegd minister François Bellot dat het debat niet alleen moet gaan over de verlaging van de snelheid, maar ook over de verhoging ervan. Niet als algemene regel, wel onder strikte voorwaarden op specifieke plaatsen en tijdstippen met weinig ongevallen.

Touring-woordvoerder Danny Smagghe zegt dat de discussie niet nieuw is. “Wij hebben het in 2009 al onderzocht en kwamen tot dezelfde conclusies. Dynamische snelheidsborden zijn nuttig tijdens de spits. Het wordt al uitgebreid toegepast in Nederland.” Daarnaast heeft Touring ook al gepleit voor een verhoging van de maximumsnelheid van 120 km/uur naar 130 km/uur op bepaalde tijdstippen en plaatsen. “Maar men moet dat goed afwegen en bestuderen.” Smagghe ziet vooral mogelijkheden ‘s nachts en op zondag, als er weinig verkeer is.

Ook VAB stelde eerder al het nut vast van dynamische maximumsnelheden. “De maximumcapaciteit van de snelwegen bereik je niet aan 120 km/uur, wel aan 80 à 90 km/uur. Door de snelheid te verlagen bij druk verkeer, wordt de file uitgesteld en zal hij ook minder lang zijn”, zegt woordvoerder Maarten Matienko.

Voor de verhoging naar 130 km/uur is VAB niet gewonnen. “Zeker in Vlaanderen is het maar de vraag of het wel goed is. De belangrijkste veiligheidsrisico’s op de snelweg zijn de snelheidsverschillen en de invoerbewegingen. Door de maximumsnelheid te verhogen, vergroot je de verschillen. Bovendien wordt invoegen op de snelweg moeilijker omdat het verkeer sneller aankomt. Het zou nefast zijn voor de ongevallen en de stremming van het verkeer”, aldus Matienko.

‘s Nachts moet volgens de VAB-woordvoerder rekening gehouden worden met de verminderde rijvaardigheid aan hogere snelheid en het beperkte zicht. De VAB-woordvoerder besluit: “Er zijn enkel emotionele argumenten: het is leuk om sneller te rijden of je vindt dat je een veilige wagen hebt. Rationeel zijn er geen redenen.”

