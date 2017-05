Binnenkort ook Netflix en Spotify op vakantie

Wie binnenkort op vakantie gaat, zal zijn legaal gedownloade muziek, films, Tv-series, games, programma’s en sportwedstrijden ook op locatie kunnen bekijken. Vandaag wordt het gebruik van diensten als Netflix of Spotify vaak nog beperkt door licentieproblemen. “Na afschaffing van de roamingtarieven is dit een volgende stap”, aldus Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).

Met de nieuwe regel, die vandaag door het Europees Parlement wordt gestemd, wil de Commissie een digitaal eengemaakte markt bekomen waarbij een brede online toegang is voor gebruikers in de gehele EU. Om dat te bekomen zullen alle licentiepraktijken van rechthebbenden of handelspraktijken van aanbieders weggenomen worden zodat inwoners overal hun abonnement kunnen gebruiken.

“Een maand geleden hebben we de goedkeuring gegeven aan de afschaffing van de roamingtarieven, die vanaf volgende maand al realiteit wordt”, aldus Vautmans. “ “Net zoals roamingkosten niet thuishoren in een Europa zonder binnengrenzen, moet de online-toegang tot legaal verkregen films of muziek over de grenzen heen mogelijk zijn! Onze laptop, smartphone of tablet gaat vandaag overal met ons mee maar de online-diensten kennen soms nog teveel belemmeringen. Vandaag nemen we de nodige stappen om tot een echte digitaal eengemaakte markt te komen en voor de Europese burger opnieuw iets tastbaar te verwezenlijken.”