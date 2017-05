Aardbeien geveild aan dumpingprijzen

Sint-Truiden - In de Veiling BelOrtha in Borgloon werden woensdag de allerbeste aardbeien aan 75 cent per 500 gram verkocht. Nooit was dat goedkoper. De reden is het overaanbod in Frankrijk en Nederland en de sterke terugval van de export. Het is nog afwachten wat de prijzen in de winkel zullen zijn.

Dit is een absoluut dieptepunt, klinkt het bij de telers. Nog nooit waren de aardbeien zo goedkoop in deze periode van het jaar. Het gaat vooral om aardbeien onder glas en in tunnels. “Het is opvallend hoe weinig export er is naar de Scandinavische landen en Engeland. En het aanbod is vandaag ook in de ons omliggende landen veel te groot”, zegt Geert Schoofs van fruitexporteur Vergro.

Volgens aardbeiteler Theo Billen zijn alle extra inspanningen een maat voor niets geweest. “Wij hebben moeten investeren tegen de nachtvorst en vandaag halen wij met moeite anderhalve euro voor een kilo. Daarmee zijn de kosten voor het extra verwarmen van de kappen nog eens niet betaald.”

Ook aardbeibedrijf Louis en Wim Meyers in Vlijtingen deelt in de klappen. “De prijzen die wij krijgen op de veilingen zijn spotgoedkoop, zeker voor deze periode van het jaar. Het seizoen zette zich heel vroeg maar in, en liep dan vertraging op door het koude weer. Maar de warmte van de afgelopen dagen heeft de teelt in een stroomversnelling gebracht, met op korte termijn een overaanbod. Dat vertaalt zich in de prijzen. Vorig jaar haalden we in deze periode nog gemakkelijk 3 tot 3,5 euro per kilo. Onder glas hangt nog minstens 30 ton per hectare wat al lang verkocht moest zijn. Dit is voor de meeste telers een serieuze streep door de rekening. Bovendien zijn de vruchten te dik om goed in de handel te draaien”, zegt Meyers.