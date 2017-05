Truiense koffiezaak twee keer bestolen op week tijd: helft van terras weg op klaarlichte dag

Sint-Truiden - Twee tafels en negen terrasstoelen, dat is de buit waarmee dieven aan de haal gingen in de Breendonkstraat in Sint-Truiden. De meubelen werden bij klaarlichte dag meegenomen bij de koffie- en delicatessenzaak Le Petit Four.

Zaakvoerster Bieke Klerckx heeft geen idee wie achter de diefstal zit. “In het verlengde van de zaak had ik al twee tafels en acht stoelen staan. Met de zomer in het verschiet was ik bezig met de uitbreiding van het terras. Ik had een akkoord met de overburen van het kapsalon dat ik op hun voetpad tijdelijk mocht uitbreiden. Vorige week donderdag had ik net gesloten en ik wilde de twee tafels nog naar binnen halen voor de nacht. Helaas was er al iemand mij voor geweest. Het gebeurde vlak voor de zaak en ik had er niets van gemerkt.”

Klerckx deed aangifte van de diefstal bij de politie. “Maar dinsdag was het zowaar nog straffer. Mijn eerste terras voor de zaak was opgebouwd en ik bracht bij klaarlichte dag negen terrasstoelen naar de overkant. Ik zette ze klaar voor de opbouw. Toen ik terug naar binnen ging om de kussens te halen, bediende ik nog enkele klanten. Ondertussen werden de stoelen gestolen. Ik kan er echt niet bij dat het opnieuw recht voor mijn deur gebeurde en dat ze ongezien zijn weggekomen met negen stoelen, de helft van mijn terras. Sterker nog, niemand in de buurt heeft ook maar iets opgemerkt. Vermoedelijk zijn ze in een bestelwagen geladen. Een andere mogelijkheid zie ik niet”, zucht Bieke.