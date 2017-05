Tom Waes wordt buur van drugsbaron in ‘Undercover’

Hasselt -

De baard van Tom Waes (48) is stilaan vol genoeg voor de fictiereeks ‘Undercover’, waarvan de opnames binnenkort starten in onder meer Lommel, Paal en Tessenderlo. Waes speelt in de nieuwe Eén-reeks de Belgische undercoveragent Bob Lemmens die samen met zijn Nederlandse collega Kim (Anna Drijver) onderduikt in het drugsmilieu in de grensstreek. Ze hebben het gemunt op een Nederlandse drugsbaron die een luxueuze villa heeft in Lommel, maar veel liever in zijn chalet vertoeft op een camping in de buurt. Bob en Kim gaan naast de chalet van de drugsbaron wonen in de hoop zijn vertrouwen te winnen.