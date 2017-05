Juventus verslaat Lazio in finale en pakt derde Coppa Italia op een rij

Juventus heeft woensdagavond een nieuwe trofee aan de prijzenkast toegevoegd na 2-0 winst tegen Lazio Rome in de finale van de Coppa Italia. In het Stadio Olimpico zorgden Daniel Alves en Leonardo Bonucci voor de verlossende doelpunten.

Jordan Lukaku ontbrak bij Lazio met een blessure. De 22-jarige linksachter viel eind april uit met een spierblessure in de met 1-3 gewonnen stadsderby tegen AS Roma. Zonder de Rode Duivel gingen de Romeinen op zoek naar hun zesde Italiaanse beker, maar na twaalf minuten kregen die ambities meteen een flinke deuk toen de in bloedvorm verkerende Daniel Alves de regerende landskampioen op voorsprong bracht. De boeken konden helemaal toe nadat Leonardo Bonucci de voorsprong verdubbelde op een stilstaande fase. Lazio kon daarna zeker aanspraak maken op de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet.

Voor Juventus is het de derde Coppa Italia op rij en de twaalfde in de clubgeschiedenis. De “Oude Dame” is ook nog altijd in de running voor een historische treble. Komende zondag heeft het aan een overwinning tegen Crotone genoeg om opnieuw de landstitel te verlengen en op 3 juni speelt het de finale van de Champions League tegen Real Madrid in Cardiff.