ALBUM/VIDEO. Limburg genoot van een zomerse woensdag

De zomer is - voor even toch - in het land! We kunnen woensdag in Limburg genieten van tropische temperaturen tot dertig graden. En dat genieten mag u gerust letterlijk nemen. Zo stelde onze fotograaf in Beringen vast dat de terrasjes al vroeg vol zaten. Onze reporter maakte deze kiekjes in het zonnetje.