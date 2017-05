KRC Genk is nog niet uitgedenderd: ook Roeselare vlot voor de bijl

KRC Genk heeft tegen Roeselare zijn achtste zege van de play-offs behaald. In de Luminus Arena maakten de jongens van coach Stuivenberg komaf met de bezoekers: het werd 3-1. Genk speelt in de finale van Play-off 2 bijna zeker een Limburgse derby tegen STVV, Roeselare blijft troosteloos laatste.

In de eerste helft opende Genk de score na een stilstaande fase. Brabec werd vrijgelaten door de Roeselare-defensie en kopte de 1-0 voorbij een kansloze doelman Coppens, die tot dan een goede eerste helft kende. Vijf minuten later scoorde Roeselare ook, tevens na een hoekschop. Cornet buffelde het leer voorbij doelman Jackers, die de voorkeur kreeg op Mathew Ryan.

Lang liet Genk die 1-1 score niet op het bord staan. Vier minuten later stond de thuisploeg weer op voorsprong. Malinovskiy behield prachtig het overzicht en lepelde de bal tot bij Buffel, die vanop rechts de 2-1 in doel schoof. Dat was meteen ook de ruststand. In de tweede helft hoopte Roeselare nog een puntje uit de brand te slepen, maar Genk counterde perfect en Boëtius maakte er 3-1 van.

Door deze zege blijft Genk ook na negen wedstrijden ongeslagen in Play-off 2. De Limburgers waren al zeker van de groepswinst en spelen de finale van Play-off 2 hoogstwaarschijnlijk tegen STVV. Roeselare is en blijft laatste in 2B, de West-Vlamingen konden nog maar vier punten sprokkelen in Play-off 2.