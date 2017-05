Vijf WorldTour-teams in 87e editie Baloise Belgium Tour

Berchem - In Berchem werd woensdagavond de Baloise Belgium Tour (cat. 2.BC) voorgesteld. Er wordt afgetrapt in het Oost-Vlaamse Lochristi op woensdag 24 mei. De ontknoping van de 87e editie van de Belgische rittenkoers volgt op zondag 28 mei in Tongeren. De organisatoren wisten twintig ploegen aan te trekken, waarvan er met Astana, Katusha-Alpecin, Trek-Segafredo, Lotto Soudal en Quick-Step Floors vijf het WorldTour-statuut hebben. Er komt ook een Belgische nationale ploeg aan de start.

Lochristi is de gaststad voor het vertrek van de Balaoise Belgium Tour. In de bloemengemeente worden dinsdagavond ook de deelnemende ploegen voorgesteld. Van Lochristi gaat het naar de kust om te finishen in Knokke-Heist. Via Wachtebeke en Maldegem worden het Meetjesland en de provincie West-Vlaanderen aangedaan. Op de Wandelaar in Knokke-Heist ligt de eindmeet van de eerste etappe. Daags nadien gaat het vanuit Knokke-Heist naar Moorslede, met onderweg drie hellingen, de Schomminkelberg, Monteberg en Kemmelberg. Vrijdag staat een individuele tijdrit in Beveren-Waas op het programma. De renners krijgen daar 13,4 vlakke kilometers te verwerken. De koninginnenrit staat geprogrammeerd op zaterdag met start en aankomst in Ans. Daarin zijn onder andere hellingen als de Côte aux Houx, Côte de Fraiture, Côte de Chambralles, Côte de Vequee, Côte Thier des Forges, Côte Roche au Faucon en de Côte Saint-Nicolas opgenomen. Na deze mini Luik-Bastenaken-Luik volgt op zondag 28 mei de ontknoping met de rit tussen Tienen en Tongeren.

De sprinters zullen zich wellicht in de eerste twee en de afsluitende rit kunnen uitleven. De tijdrijders komen vrijdag aan hun trekken en de klimmers kunnen zich profileren op zaterdag.

Vorig jaar won Dries Devenyns, voor de Zwitser Reto Hollenstein en Stijn Vandenbergh.

De deelnemende ploegen

WorldTour: Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, Katusha-Alpecin, Astana

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe-Gobert, Veranda’s Willems-Crelan, WB Veranclassic, Aqua Blue Sport, Cofidis, Direct Energie, Roompot-Nederlandse Loterij, Nippo-Vini Fantini, Fortuneo-Vital Concept

Continentale teams: Telenet-Fidea, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Cibel-Cebon, Beobank-Corendon

Nationale selectie: België

De ritten:

Woensdag 24 mei: Lochristi-Knokke Heist (178,8 km)

Donderdag 25 mei: Knokke Heist-Moorslede (199 km)

Vrijdag 26 mei: Beveren-Waas (individuele tijdrit over 13,4 km)

Zaterdag 27 mei: Ans-Ans (170 km)

Zondag 28 mei: Tienen-Tongeren (169,6 km)