Engelse tweedeklasser Reading komt in handen van Chinese investeerders

De Engelse voetbalclub Reading FC is woensdag officieel overgenomen door de Chinese investeerders Dai Yongge en Dai Xiuli, dezelfde investeerders die vorig seizoen ook Hull City tevergeefs probeerden over te nemen. Reading was dit seizoen actief in het Championship, de Engelse tweede klasse, maar ligt nog op promotiekoers naar de Premier League, nadat het zich dinsdag ten koste van Fulham plaatste voor de finale van de play-offs.

“Dai Yongge en Dai Xiuli investeren in een club met een ontegensprekelijk potentieel. De investering zal niet enkel voordelen opleveren voor de eerste ploeg, maar gaat ook helpen om het trainingscentrum en de jeugdopleiding te verbeteren”, verklaarde Nigel Howe, algemeen directeur bij Reading, in een communiqué. Dai Yongge en Dai Xiuli, broer en zus, kochten zich voor 75 procent in bij de Engelse club. De overige 25 procent zijn nog altijd in het bezit van de vorige Thaise eigenaars.

Reading beëindigde het reguliere seizoen in het Championship op de derde plaats, achter kampioen Newcastle en Brighton & Hove Albion, die beiden een rechtstreeks ticket naar de Premier League versierden. Onder de Nederlandse trainer Jaap Stam, ex-verdediger van onder andere Manchester United, behaalden “The Royals” intussen wel al de finale van de play-offs door het Fulham van Denis Odoi uit te schakelen.

Premier League zal transactie niet blokkeren

Op maandag 29 mei spelen ze op Wembley de finale tegen ofwel Sheffield Wednesday ofwel Huddersfield, die woensdagavond nog tegenover elkaar staan. De winnaar van het duel op Wembley gaat met Newcastle en Brighton naar de Premier League.

De Premier League verklaarde “voorzichtig” te zijn met betrekking tot nieuwe Chinese eigenaars, maar heeft bevestigd dat het de transactie niet zal blokkeren. Ook de English Football League (EFL), organisator van de tweede tot en met de vierde klasse in Engeland, heeft verklaard dat het “geen bezwaar heeft” tegen deze transactie.