Buurtbewoners zijn stuk gereden verkeersdrempels beu in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - De buurtbewoners van de Geenrijt in Heusden-Zolder zijn de stukgereden verkeersdrempels in hun straat grondig beu. In het verleden werden al heel wat vluchtheuvels vervangen. Die werden telkens stuk gereden door bestuurders die niet afremmen.

Vooral de straten waar bussen en vrachtwagens doorkomen hebben er last van. In de Geenrijt zijn de drempels al voor de vijfde keer heraangelegd. Voor de buurtbewoners is de maat vol. Ze hopen dan ook dat er een oplossing komt voor het probleem. Het feit dat de brandweerkazerne in de straat ligt bemoeilijkt de situatie want hoge verkeersdrempels verhinderen hun vlotte doorgang.