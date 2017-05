Tom Boonen kruipt in Volkswagen Beetle met Ruben Van Gucht

Op 36-jarige leeftijd heeft Tom Boonen een punt gezet achter zijn carrière als wielrenner, op 9 april na afloop van Parijs-Roubaix. De voormalige Wereldkampioen (2005) heeft nu tijd voor nieuwe uitdagingen en om zich toe te leggen op nieuwe passies… zoals de autosport! Van 6 tot 9 juli staat de man uit Mol immers aan de start van de 25 Hours VW Fun Cup, dankzij de Belgian VW Club.

Tom zal tijdens zijn allereerste wedstrijd het stuur van de VW Fun Cup #114 (in haar versie ‘Peace and Love’) delen met Europees NASCAR-kampioen Anthony Kumpen, de onvermijdelijke Bert Longin en sportjournalist Ruben Van Gucht.

De eerste etappe vindt plaats op woensdag 7 juni, op het circuit van Zolder, wanneer Tom de kans krijgt om voor het eerst het stuur te nemen van een VW Fun Cup Evo3. Op die dag zal hij eveneens zijn theoretisch en praktisch examen afleggen om zijn licentie te behalen.

Tom, je hebt je interesse in de autosport nooit onder stoelen of banken gestoken. Vanwaar die passie?

“Het zit in de familie! Mijn grootvader en mijn vader hebben altijd een voorliefde gehad voor de autosport. Vaak was ik samen met hen op de circuits te vinden. Ik neem nu al zeven jaar regelmatig deel aan ‘Track Days’, een gelegenheid om vrij op het circuit te rijden. Als professioneel wielrenner had ik echter nooit de toelating om deel te nemen aan een wedstrijd. Nu mijn carrière achter de rug is, heb ik de kans gegrepen om aan de start te staan van de 25 Hours VW Fun Cup.”

Met Anthony Kumpen, Bert Longin en Ruben Van Gucht vorm je een team met mensen die je goed kent en apprecieert. Is dat belangrijk?

“Het voornaamste doel van de VW Fun Cup is om plezier te beleven, nee? Natuurlijk is de competitie nooit veraf, maar de ambitie is vooral om zich te amuseren en ik weet dat dat met hen het geval zal zijn. Bovendien kent iedereen het talent van Anthony en Bert achter het stuur, maar ook hun onuitputtelijke ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat zij het perfecte kader vormen om alles in goede banen te leiden.”

Wat verwacht je van de 25 Hours VW Fun Cup?

“Eerst en vooral bijleren. Het circuit wordt dat weekend gedeeld door ongeveer 130 Kevers, waardoor je nooit alleen bent en dus altijd iemand hebt om je aan te meten. Aangezien iedereen over hetzelfde materiaal beschikt, zal ik mijn niveau kunnen inschatten en proberen om constant progressie te boeken. Het belangrijkste doel is om aan de aankomst te staan. Maar ik heb mijn competitiegeest natuurlijk niet plots verloren door te stoppen met het wielrennen. Ik ben er zeker van dat we allemaal het maximum zullen geven om het best mogelijke resultaat neer te zetten.”

De auto draagt het nummer #114, een getal met veel symboliek…

“Tijdens mijn carrière als professioneel wielrenner, tussen 2002 en 2017, heb ik inderdaad 114 UCI-wedstrijden gewonnen. Een bijzonder parcours… en het startnummer van onze auto is natuurlijk een knipoog naar die prestatie.”

Wat staat er op de agenda tot donderdag 6 juli?

“Op 7 juni krijg ik de kans om voor het eerst een VW Fun Cup Evo3 te testen. Ik heb al met de vorige versies gereden, maar ik kan niet wachten om het model met sequentiële versnellingsbak en de tweelitermotor te ontdekken. Daarnaast denk ik natuurlijk nog altijd aan mijn conditie, waardoor ik misschien een dubbele rijbeurt zal kunnen afwerken, en oefen ik op een simulator. Op 7 juni zou ik ook mijn licentie moeten behalen na een theoretisch examen, over de verschillende regels, en daarna een praktisch examen om te tonen dat ik mijn plaats heb in een echte race.”

Je aanpak blijft dus professioneel?

“Ik kan mezelf niet veranderen! (lacht, nvdr.) Op een andere manier zou ik het niet kunnen. En met zoveel auto’s op het circuit en zoveel zaken die ik moet ontdekken, wil ik zo grondig mogelijk voorbereid zijn. Ik kan niet wachten!”