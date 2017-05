STVV verzekerde zich voorbije dinsdag in Lierse van de play-off 2-finale tegen KRC Genk. Alleen als KV Mechelen op Stayen met zes doelpunten verschil wint, kan het nog fout lopen. Doen de jongens van Ivan Leko er nog wat puntjes bij in hun straffe play-off 2-campagne? Volg het live vanaf 20u30, via onze reporter ter plaatse.