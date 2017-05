Vierdejaars SHD op vijverbiotoopstudie in de Wissen

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Naar jaarlijkse traditie gingen de vierdejaars in mei naar Maascentrum De Wissen voor de vijverbiotoopstudie.

De leerlingen leren hier hoe ze waterplanten op naam moeten brengen. Bovendien worden de kleinste waterdiertjes aandachtig bestudeerd en gedetermineerd om de waterkwaliteit van het vijverwater te kunnen bepalen. De leerlingen die de richting wetenschappen volgen, zijn ook nog een halve dag zoet om het vijverwater op haar chemische eigenschappen te analyseren onder leiding van K. Vanhengel en E. Donders. Max Saenen van 4F verscheen zelfs op deze vijverbiotoopstudie met heuse kaplaarzen, om zeker geen beestjes over het hoofd te zien... Mert Tekelioglu had per ongeluk de determinatietabellen van de gids mee naar huis genomen. Of zou hij thuis ook even de vijver willen onderzoeken? Op vrijdagvoormiddag werden er door Kamilla en Bo van 4B kokerjuffers geschept: een bewijs dat het water wel degelijk zuiver is. Noor, Katrien, Caro en Eline van 4C4 kwamen aandraven met een dikke rups van wel 10 cm lang. Mevrouw Schoffelen kon hen vertellen dat ze te maken hadden met de rups van de wilgenpijlstaart, een nachtvlinder. De weergoden waren ons zeer goed gezind, ondanks de onheilspellende weerberichten.