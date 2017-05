Zo bereidt ons land zich voor op ‘exodus’ van Belgische Syriëstrijders

België bereidt zich volop voor op de massale terugkeer van Belgische jihadisten. Zo’n 100 tot 200 landgenoten zitten momenteel nog steeds in Syrië en Irak. Om te voorkomen dat dergelijke gevaarlijke individuen ons land binnengeraken, richt de regering-Michel nu antiterreurcellen op in de landen rondom de IS-bolwerken. Eerste in het lijstje: Turkije. Maar waar liep het in het verleden dan precies mis?

De namen van zo’n 100 tot 200 Belgische jihadisten in Syrië en Irak zijn gekend. Maar toch gaat het soms nog fout. Zo kon Ibrahim El Bakraoui, een van de latere aanslagplegers op de luchthaven van Zaventem, uit de handen van de autoriteiten ontkomen. De terrorist werd vrijgelaten aan de Turks-Syrische grens. De reden hiervoor? Een slechte communicatie tussen de Turkse autoriteiten en ons land.

“Het is een illusie dat we alle mazen in het net kunnen sluiten”

“Met de oprichting van antiterreurcellen in landen rondom Syrië en Irak willen we voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt,” legt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon, uit. “Maar het is een illusie om te denken dat er nooit meer een gevaarlijke teruggekeerde IS-strijder ons land zal binnengeraken. Je kan nooit alle mazen in het net sluiten, maar we moeten wel alles op alles zetten om zoveel mogelijk gaatjes te dichten.”

Hoe kan zo’n antiterreurcel voorkomen dat het weer misloopt?

“We willen onze positie in het buitenland versterken. Het is vooral de bedoeling dat de verschillende veiligheidsdiensten beter kunnen samenwerken. Nu wordt alle afzonderlijke informatie over terroristen namelijk niet spontaan onderling gedeeld.”

“Op dit moment hebben de verschillende diensten wel al contact met hun buitenlandse collega’s in bijvoorbeeld Turkije. Zo werkt onze federale politie samen met die van Turkije, hetzelfde geldt voor Staatsveiligheid en de dienst Vreemdelingenzaken. Het probleem is dat al die diverse veiligheidsdiensten hun gegevens niet onderling uitwisselen. En daar willen we met de oprichting van de antiterreurcel verandering in brengen.”

Waarom werd die info tot nu toe nog niet uitgewisseld?

“Het is niet altijd even evident om bepaalde informatie zomaar te delen met andere veiligheidsdiensten. Sommige info ligt nu eenmaal gevoelig. Maar nu willen we alles op alles zetten om de puzzelstukjes samen te leggen en alle info te bundelen, zodat een situatie zoals destijds met El Bakraoui vermeden kan worden.”