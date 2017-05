Sharapova reageert strijdvaardig op het niet krijgen van een wildcard voor Roland Garros

Maria Sharapova heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op het feit dat ze geen wildcard krijgt voor Roland Garros. “Geen woorden, spelletjes of daden zullen mij ooit stoppen om mijn dromen te bereiken.”

Maria Sharapova werd in 2016 voor 15 maanden geschorst nadat ze betrapt werd op het gebruik van het prestatiebevorderende middel meldonium. Sindsdien maakte ze haar comeback en behaalde ze de 211e plaats op de WTA-ranking. Dat was niet hoog genoeg voor een plaats in Roland Garros, waardoor ze moest rekenen op een wildcard. Die vraag werd dus geweigerd door de Franse Tennisfederatie (FTT), die de beslissing nam om de “standaarden van de sport te beschermen” (lees meer).

Sharapova plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Italië. Ze kon zich kwalificeren voor Wimbledon als ze de halve finale haalde. Kort nadat de beslissing viel gaf ze echter op met een blessure aan haar dij. Het was het derde toernooi van de Russin sinds haar comeback. In Stuttgart bereikte ze de halve finale, en in Madrid werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld.

Woensdag stuurde ze een eerste reactie de wereld in via Twitter. “Als dit is wat er nodig is om te herrijzen, dan zal ik mij volledig smijten, elke dag. Geen woorden, spelletjes of daden zullen mij ooit stoppen om mijn dromen te bereiken. En ik heb er veel”, aldus Sharapova.

Ook WTA niet akkoord

Ook de Associatie voor Vrouwentennis (WTA) heeft in een statement laten weten dat ze niet akkoord gaat met het verdict van de FFT. “Ik ga niet akkoord met de beslissing. Ze heeft haar straf uitgezeten”, aldus WTA-hoofd Steve Simon. “Er is geen goede reden om eender welke speler extra te bestraffen buiten de overeengekomen sanctie.”

“Wat de beslissing ook is, er zullen veel vragen zijn over het al dan niet toekennen van die wildcard”, zei toernooidirecteur Guy Forget. “Als je erover praat met de spelers, dan blijkt het erg controversieel. Sommigen zeggen dat ze de wildcard niet zou mogen krijgen, anderen zeggen dat ze haar straf heeft uitgezeten.”