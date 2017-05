KRC Genk raast als een wervelwind door groep B van play-off 2. Blauw-wit is na acht speeldagen nog steeds ongeslagen en is al zeker van een finaleticket. Vanavond staat in de Luminus Arena de laatste thuiswedstrijd van de groepsfase op het programma. Genk neemt het daarin op tegen Roeselare. Kunnen de West-Vlamingen de blauw-witte motor doen sputteren? Of verwent Genk zijn fans opnieuw met een overwinning?

Volg de wedstrijd vanaf 20.30u live via onze reporter in de Luminus Arena: