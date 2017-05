Makers Grey’s Anatomy verbazen met opvallend nieuwtje

Fans van de hitserie Grey’s Anatomy mogen zich in de handjes wrijven. Nadat er eerder al een spinoff van de reeks verscheen in de vorm van Private Practice, komt er nu een tweede spinoff gebaseerd op het verhaal van Meredith Grey.

De tweede spinoff zal zich situeren rondom een brandweerkazerne. In tegenstelling tot Private Practice zal er niet één personage uit Grey’s Anatomy de hoofdrol wegkapen, maar zullen meerdere acteurs uit de serie hun opwachting maken in de spinoff.

De naam van de serie blijft voorlopig nog geheim, maar zal wel geproduceerd worden door Shondaland, het productiehuis van Shonda Rhimes, die naast Grey’s Anatomy ook achter successen als Scandal en How To Get Away With Murder zit.