Hieraan moet uw nieuwe identiteitskaartfoto allemaal voldoen

U moet een nieuwe identiteitskaart gaan halen? Dan kan u best opletten dat uw foto netjes genomen wordt, want heel wat mensen worden teruggestuurd in het gemeentehuis. Reden? Hun foto voldoet niet aan de voorgeschreven regels van de overheid.

De voornaamste redenen om een foto te weigeren zijn het haar, een bril waarbij het montuur de ogen niet volledig toont of een deel van de wenkbrauwen afsnijdt, de mond die niet helemaal gesloten is of een kleine glimlach. En zelfs al keurt het gemeentehuis het fotootje goed, dan nog kan u problemen krijgen, zo leggen ze in het stadhuis van Hasselt uit.