Wordt Philippe Clement de nieuwe hoofdtrainer van Waasland-Beveren?

Philippe Clement is een belangrijke kanshebber om volgend seizoen trainer te worden bij Waasland-Beveren. De huidige assistent-trainer van Club Brugge voelt zich klaar om hoofdtrainer te worden. Een club als Waasland-Beveren lijkt perfect om zijn eerste stappen in het vak te zetten.

Nadat Waasland-Beveren tijdens play-off 2 besliste om na dit seizoen niet verder te gaan met Cedomir Janevski, speuren de Waaslanders de Belgische trainersmarkt af op zoek naar een opvolger. De criteria waar de nieuwe coach aan moet voldoen: jong, iemand die met de jeugd wil werken en bij voorkeur een Belg.

In de zoektocht kwam de club in eerste instantie uit bij Karel Fraeye, voormalig trainer van Charlton Athletic en Lommel. Hij was de topkandidaat, maar bij Waasland-Beveren moet er bij alle belangrijke beslissingen unanimiteit zijn binnen de raad van bestuur en enkele mensen in die raad twijfelen omdat Fraeye niet bekend genoeg zou zijn bij het grote publiek.

Bekende naam

De naam van Fraeye is - net als die van Van Meir en De Decker - nog niet van tafel bij Waasland-Beveren, maar die van Philippe Clement komt steeds nadrukkelijker naar voor. Hij is in ieder geval bekend bij het grote publiek, past in het profiel dat de club vooropstelt en is een kind van de streek als inwoner van Waasmunster.

Clement zelf voelt zich klaar om T1 te worden. De assistent van Club Brugge kreeg in het tussenseizoen te horen dat hij een prominentere rol kreeg bij Club Brugge, maar echt heel grote veranderingen bracht dat dit seizoen niet met zich mee. Clement heeft te kennen gegeven dat Michel Preud’homme sowieso de laatste hoofdcoach is waaronder hij wil werken. Volgend seizoen wil hij zich wagen aan het hoofdtrainerschap. Kan dat niet bij Club, dan moet het maar elders.